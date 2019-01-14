Son Dakika Haberleri: 2019'Da Daha Fit Vücuda Ulaşabilirsiniz!

2019'Da Daha Fit Vücuda Ulaşabilirsiniz!

19 dakika önce

MACFit Torun Eğitmeni Serdar Tosun, 2019'da fitness hedeflerine ulaşabilmenin formüllerini açıkladı.

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Yeni bir yıl daha geldi… Her senenin başında 'Spora başlayacağım. Daha fit olmam' lazım diyenlerden misin? İşte 2019 yılı bu hedefe ulaşacağın yıl olabilir. Peki fit vücuda ulaşabilmek için neler yapmak gerekiyor? MACFit Torun Eğitmeni Serdar Tosun, 2019'da fitness hedeflerine ulaşabilmenin formüllerini verdi. Tosun, ''Öncelikle egzersiz programına başlamadan önce fiziksel ve psikolojik olarak hazır olduğundan emin olmalısın. Koyduğun hedeflerin gerçekçi olması gerekiyor. Belirlediğin hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğundan emin olmalısın'' dedi.

SERDAR TOSUN, 2019'DA FİTNESS HEDEFİNE ULAŞMA ÖNERİLERİNİ AÇIKLADI:

Hazırlan: Öncelikle egzersiz programına başlamadan önce fiziksel ve psikolojik olarak hazır olduğundan emin olmalısın. Fitness'a başlamadan sağlık kontrolü yaptırman da fiziksel açıdan hazır olup olmadığını görebilmen için iyi olacak.

Plan oluştur: Egzersiz programına başlamadan önce cevaplaman gereken bazı sorular var. Bunlardan ilki ne zaman başlayacağın. Kendine üç gün belirle ve bu günlerde egzersizini aksatmamaya çalış. İkinci soru ise 'Ne tür bir egzersiz planı oluşturacağım?' olmalı. Bu konuda en doğru karar yapmaktan keyif alacağın bir egzersizi seçmen olacak.

Arkadaşınla spor yap: Sporla ilgilenen ve bir arkadaşın varsa yeni yılda spora beraber başlayabilirsiniz. Bu şekilde birbirinizi motive edebilir ve daha fazla eğlenebilirsiniz. Yapmanız gereken ikinizin de sevdiği ortak bir spor bulmak. Bunun seni nasıl motive ettiğine şaşıracaksın.

Basitten Başla: Öncelikle hayat stilini değiştirmeye çalış. Başlangıç olarak beslenme düzenini daha sağlıklı bir hale getirebilirsin. Yoğun ve zorlayıcı egzersiz yapan insanlar görüyor olabilirsin. Unutma, herkes aynı seviyede olmak zorunda değil. Sen daha basitten başla ama istikrarlı ol ve kendini geliştir. Haftada 3 gün egzersiz yeni başlayanlar için oldukça ideal bir rutin. Günde 15 dakikalık bir yürüyüş bile hayatında büyük bir değişiklik yapacak.

Gerçekçi Ol: Kendine koyduğun hedeflerin gerçekçi olsun. Belirlediğin hedeflerin gerçekleştirilebilir olduklarından emin ol. Spora yeni başladıysan kimse senden maraton koşmanı beklemeyecek. Bunu bilmeli, küçük hedeflerle asıl amacına günden güne yaklaşmalısın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:16 Kaynak: Bültenler

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