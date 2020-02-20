2019'da Denizlililerin bebeklerine en çok verdiği isimler belli oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Denizli'de doğan bebeklerden kızlara en çok Zeynep, erkeklere ise Eymen ismi verildi.



Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, 2019 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde Denizli'de kızlarda 'Zeynep', erkeklerde ise 'Eymen' isminin en çok tercih edilen isimler olduğu görüldü.



2019 yılında kentte doğan kız çocuklarına Zeynep isminden sonra en çok Elif ve Defne isimleri verildi. Kentte erkek çocuklarında Eymen isminden sonra en çok Kerem ve Mustafa isimleri verildi. - DENİZLİ