2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler - Son Dakika Dünya

2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler

6 saat önce

euronews Türkçe olarak size 2019'da dünya kamuoyunda iz bıraktığını ve yaşandığı ülkeden daha geniş alanda bir etki oluşturduğunu düşündüğümüz önemli olayları ve bu olayların kendi kronolojilerini derledik.

2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler, System.String[]

Dünya 2019'un ilk gününde Katar'ın 57 yıldan sonra Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu'ndan (OPEC) çıktığını, Brezilya'da aşırı sağ siyasetçi Jair Bolsonaro'nun yemin ederek devlet başkanlığı görevini devraldığını ve Avusturya'da eşcinsel evliliğin yasal hale geldiğini duyarak yıla başladı.


Sadece ilk 24 saatte olan bu gelişmeler bile 2019'da sayısız önemli olaya tanıklık edeceğimizin bir göstergesiydi ve öyle de oldu.

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Avusturya, Euronews, Brezilya, Katar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:14 
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