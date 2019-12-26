Son Dakika › Dünya › 2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Son Dakika Dünya
2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber
6 saat önce
2019'da hep üzücü haberler mi aldık? Yüzmüzü güldüren hiç mi bir haber gelmedi? euronews Türkçe bu sorulara yanıt aradı. İşte sizin için derlediğimiz 2019'un sevindiren haberleri.
Depremler ve fırtınalar; yolsuzluk skandalları ve protestolarla dolu 2019 yılını geride bırakıyoruz.
Fakat bu yılda 'sadece kötü olaylar mı yaşandı?' diye aklınıza bir soru geliyorsa hemen yanıtlayalım: Tabi ki hayır.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:57
Son Dakika Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Japonya'da 12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi