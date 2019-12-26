2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Son Dakika Dünya

2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber

6 saat önce

2019'da hep üzücü haberler mi aldık? Yüzmüzü güldüren hiç mi bir haber gelmedi? euronews Türkçe bu sorulara yanıt aradı. İşte sizin için derlediğimiz 2019'un sevindiren haberleri.

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Depremler ve fırtınalar; yolsuzluk skandalları ve protestolarla dolu 2019 yılını geride bırakıyoruz.


Fakat bu yılda 'sadece kötü olaylar mı yaşandı?' diye aklınıza bir soru geliyorsa hemen yanıtlayalım: Tabi ki hayır.

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Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:57 
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