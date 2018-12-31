2019'da ekonomide öne çıkan riskler
1 saat önce
Berenberg Başekonomisti Schmieding, 2019'da global ekonominin yüzde 2,7 büyümesini beklerken; İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin azalabileceği ancak politik popülizm ve korumacılığın iki büyük risk olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.
Berenberg Başekonomisti Schmieding, 2019'da global ekonominin yüzde 2,7 büyümesini beklerken; İtalya
ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin azalabileceği ancak politik popülizm ve korumacılığın iki büyük risk olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:15
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