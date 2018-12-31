Son Dakika Haberleri: 2019'da ekonomide öne çıkan riskler

2019'da ekonomide öne çıkan riskler

1 saat önce

Berenberg Başekonomisti Schmieding, 2019'da global ekonominin yüzde 2,7 büyümesini beklerken; İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin azalabileceği ancak politik popülizm ve korumacılığın iki büyük risk olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

2019'da ekonomide öne çıkan riskler, System.String[]
Berenberg Başekonomisti Schmieding, 2019'da global ekonominin yüzde 2,7 büyümesini beklerken; İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin azalabileceği ancak politik popülizm ve korumacılığın iki büyük risk olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:15 

İtalya, Ekonomi
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