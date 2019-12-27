2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu - Son Dakika
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2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu

6 saat önce

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları belirlendi.

2019'da en çok Fatih Terim konuşuldu, System.String[]

Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları belirlendi.


2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik adamın, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü.


Hakkında 15 bin 7 yazılı basın haberi bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Terim'in ardından ikinci sırada yer aldı.


Trabzon spor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada bulundu.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasına yerleşti.


Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 4 bin 476 haberle altıncı, Demir Grup Sivasspor'la ligin zirvesinde yer alan Rıza Çalımbay ise 3 bin 225 haberle yedinci sırayı aldı.


Diğer teknik adamların konuşulma sayıları şöyle:


BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 2 bin 675


Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 2 bin 415


Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: 2 bin 228


Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 2 bin 68


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: 1921


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 1661


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: 1640


Eski İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 1527


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: 1408


Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu: 408


Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: 357


VAR, spor basınının gündeminde


İki sezondur uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmaları basında geniş yer buldu.


VAR uygulaması, devreye girdiği günden buyana medyada 20 bin 792 haberle yer aldı.

Fatih Terim, Ajans, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:19 
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