2019'da en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçe belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019'da en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçe belli oldu - Son Dakika Ekonomi

2019'da en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçe belli oldu

6 saat önce

Zingat.com, 2019 yılında en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçelerini açıkladı.

2019'da en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçe belli oldu, System.String[]

Zingat.com, 2019 yılında en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçelerini açıkladı.

Şirket açıklamasında, Zingat.com raporuna göre geçen yıl en çok satılık ve kiralık daire aranan illerin İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğu bildirildi.

Rapora göre, 2019'da en çok ev aranan ilçeler ise satılık dairede İstanbul Beylikdüzü, kiralık dairede ise İstanbul Bayrampaşa oldu.

Zingat.com ziyaretçilerinin 2019 yılı boyunca en çok satılık ve kiralık daire araması yaptığı 5 il arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya listede yerini aldı.

Türkiye genelinde 2019 yılı boyunca ev alacaklar en çok İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde satılık daire araması yaptı.

İlk 5 il ve ilçe sıralamasına bakıldığında ise İstanbul'da Beylikdüzü ilçesini sırasıyla Ankara'nın Polatlı, İzmir'in Buca, Bursa'nın Mudanya ve Antalya'nın Manavgat ilçeleri takip etti.

Türkiye'de en çok satılık daire aranan ilçelerde ortalama 100 metrekarelik bir dairenin metrekare fiyatı Beylikdüzü'nde 2 bin 480 TL, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1329 TL, İzmir'in Buca ilçesinde 2 bin 788 TL, Bursa'nın Mudanya 2 bin 429 TL ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise 1839 TL değerine sahip.

Konut kiralamak isteyenlerin ise 2019 yılında Zingat.com'da en çok kiralık daire araması gerçekleştirdiği bölgeler arasında ilk sırada İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi yer aldı. Kiralık daire aramasında İstanbul Bayrampaşa'yı Ankara'nın Polatlı, İzmir'in Bergama, Bursa'nın Gemlik ve Antalya'nın Manavgat ilçeleri izledi.

Zingat Bölge Raporu verilere göre, Türkiye'de en çok kiralık daire aranan ilçelerde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatlarına bakıldığında, İstanbul Bayrampaşa'da 1546 TL, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 510 TL, İzmir'in Bergama ilçesinde 827 TL, Bursa'nın Gemlik 743 TL ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise 826 TL olduğu gözlemleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu
İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Fenerbahçe'den limit artırımı ve Vedat Muriç açıklaması Mansur Yavaş makam odasının arkasından çıkan odayı ilk kez anlattı: Filmlerdeki gibi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019'da en çok satılık ve kiralık daire aranan 5 il ve ilçe belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]