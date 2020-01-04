2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü - Son Dakika

2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2019 yılında bin 664 kişi doğarken, 745 kişi hayatını kaybetti.

2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2019 yılında bin 664 kişi doğarken, 745 kişi hayatını kaybetti.


Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılında bin 664 kişi doğarken, 745 kişi hayatını kaybetti" dedi.


Süsün şu bilgileri verdi: "2019 yılında evlenme sayısı 745 olurken, boşanma sayısı ise 228 oldu. 27 bin 915 kişiye nüfus cüzdanı, 19 bin 202 kişiye nüfus kayıt örneği, 7 bin 325 kişiye sürücü belgesi, 2 bin 823 kişiye pasaport, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 24 bin 186 olarak düzenlendi." - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil

Son Dakika Haberleri
19:58 Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar - Son Dakika
19:58 Yükümlüler kuşlar için yuva yaptı - Son Dakika
19:56 Doğu Anadolu'da kış - Bulanık'ta kar yağışı - Son Dakika
19:56 Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü - Son Dakika
19:55 Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 20:03:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2019'da Fatsa'da bin 664 kişi doğdu, 745 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]