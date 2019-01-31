2019'da Gaziantep'in Sesi Daha da Yükselecek

GTO'da yılın ilk meclis toplantısı, komite ve disiplin kurulu üyelerinin de katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

GTO'da yılın ilk meclis toplantısı, komite ve disiplin kurulu üyelerinin de katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.



Disiplin Kurulu üyeleri, Meslek Komite üyeleri ve Meclis üyelerinin bir araya geldiği Ocak ayı genişletilmiş Meclis toplantısına son yılların dikkat çeken konusu 'Endüstri 4.0' ile başlandı.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Meclis ve Meslek Komite üyelerinden oluşan komisyonun 'Endüstri 4.0' üzerine yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek komisyon üyelerine ve 'Sanayide Dijital Dönüşüm Endüstri 4.0' adlı sunum gerçekleştiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler'e teşekkür etti.



Yıldırım ve Teymur ayrıca Meslek Komite üyelerinin katılımı ile gerçekleşen Meclis toplantılarının önemine dikkat çekti. Ticari hayatın önemli konularının bu ortamda konuşularak izlenecek yol haritalarının belirlendiğini vurgulayan GTO Başkanları, "Ticaretin tüm dinamikleri, seçilerek gelen sektör temsilcilerin katılımıyla bu platformda masaya yatırılıyor. Şehrimiz ve ülkemizin ekonomik geleceği için atacağımız adımları, ticari hayatta yaşanan sorunların üstesinden gelme yol ve yöntemlerini burada konuşuyoruz. Bugüne kadar şehrimiz için önem arz eden birçok konuyu burada konuşarak hazırladığımız raporlar ve girişimlerimiz sonucunda çözüme kavuşturduk" dedi.



Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Odanın çalışmaları ve projeleriyle ile ilgili olarak meclis ve meslek komite üyelerini bilgilendiren GTO Başkanı Yıldırım, 2019 yılının GTO için yenilik ve yenilenme yılı olacağını belirterek "Yeni yıla, idari yapımızı, hizmet binamızın fiziksel şartlarını, kurumsal kimliğimizi yenileyerek başladık. Ama en önemlisi 2019 yılı üyelerimize ve kentimize hizmet edecek yeni projelerin yılı olacak. Gaziantep Ticaret Odası ile birlikte Gaziantep'in sesinin daha da yükseldiği bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.



"Gaziantepliler hiçbir şartta pes etmez"



Birçok otoritenin 2019 yılının zor bir yıl olacağı konusunda görüş birliğinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Evet, 2019 kolay olmayacak. Ama biz pes etmeyeceğiz. Gaziantepliler hiçbir şartta pes etmez. 2018 karnemize baktığımızda da bunu görebilirsiniz. 2018 yılını da ülkenin en fazla ihracat yapan 6.kenti olarak tamamladı Gaziantep. 7 milyar dolar sınırındaki ihracatıyla dünya üzerindeki 180 ülkeye ulaştı. Dünya üzerinde resmen tanınan 195 ülke var. 15 ülkeye henüz ürünlerimizi gönderemedik. Gaziantepli bu ülkelere de ulaşır ondan şüphemiz yok. Önemli olan ihracatı sürdürülebilir kılmak ve ihracat kilogram fiyatımızı artırmak. Sanayi 4.0 çağında olduğumuzun farkına vararak yola devam etmeli, zamana ayak uydurmalıyız. Ne kadar üreteceğimizi değil değeri nasıl üreteceğimizi konuşma zamanı" şeklinde konuştu.



"Üyelerimizin güçlü sesiyiz"



Ellerinden geldiğince üyelerinin ve şehrin sesi olmaya gayret gösterdiklerini, yılmadan, vazgeçmeden sorunlara çözüm önerileri arayıp raporlar hazırladıklarını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Sizlerden aldıklarımızı üst makamlara iletiyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Meslek komitelerimizden gelen tüm sorunlar yönetimimiz ve uzmanlarımız tarafından titizlikle inceleniyor, raporlanarak ilgililere iletiliyor. Ama biz yazıp göndermekle yetinmiyoruz. Yüksek sesle güçlü bir şekilde dile getiriyor, talep ediyoruz. Bu doğrultuda 28 Aralıkta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın katılımlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirip dilimiz döndüğünce ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı yüksek sesle söyledik. Yine TOBB Ekonomi Şurasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı anlattık, çözüm talep ettik. Uçuş sorunumuzdan, bölgemize özel teşvik destek sistemine birçok konudan bahsettik, destek istedik. Ne mutlu ki yaptığımız konuşmanın ardından ilettiğimiz sorunlar çözülmeye başladı. Süleymaniye'ye uçuş seferlerinin başlaması gibi. Üyelerimiz ve şehrimizden aldığımız büyük güçle gür bir şekilde sesimizi duyurduk. Yetmez dedik geçtiğimiz cumartesi günü şehrimize gelen Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi içeren bir rapor daha sunduk. Biz üyelerimizin güçlü sesiyiz ve böyle olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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