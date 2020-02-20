2019'da Gaziantep'in tercihi Fiat oldu

Fiat, 2019 yılı trafik tescil verilerine göre, Gaziantep'te bin 193 adet satış ve yüzde 15,8'lik pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak bitiren Fiat'ın, ürün gamında yer alan otomobil ve hafif ticari modelleriyle Gaziantep'te de başarılı sonuçlara imza attığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve aralık ayı trafik tescil kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, il bazında da başarısını sürdürdü ve Türkiye genelinde otomobil-hafif ticari araç toplamında 46 ilde birden en fazla tercih edilen marka olma başarısı gösterdi. Fiat, segmentasyon olarak 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşadık. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. Gaziantep liderliğimizde, uzun yıllardan bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz kıymetli iş ortağımız Topçuoğlu Otomotiv'e özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan ise Fiat'ın Gaziantep'teki gücünü temsil eden Topçuoğlu Otomotiv ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü Gaziantep teşkilatımızı kutluyorum. Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ağımız ile 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, açıklamada Aytaç ile Karacan'dan liderlik ödülü aldığı bildirilen Topçuoğlu Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Özil ise "Başta Egea Ailesi olmak üzere tüm Fiat modellerinin 2019 yılında elde ettiği başarı ile gurur duyuyoruz. Egea, lansmanından bugüne 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürdü. Fiat'ın Gazianteplilerin de en çok tercih ettiği marka olması bizi çok mutlu etti. Topçuoğlu Otomotiv olarak önümüzdeki yıl da başarılı iş sonuçları hedefliyoruz. Markamızın satış ve satış sonrası hizmetlerinde kusursuz müşteri memnuniyeti önceliği ile çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.