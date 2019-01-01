2019'da Girişimciliğin Odağında Sağlık Teknolojileri Olacak

Keiretsu Forum'un Türkiye Ofisi Genel Müdürü Esra Talu, büyük ölçekli kurumsal şirketlerin sağlık teknolojileri girişimlerine artan şekilde ilgileri olduğuna dikkat çekti.

Keiretsu Forum'un Türkiye Ofisi Genel Müdürü Esra Talu, büyük ölçekli kurumsal şirketlerin sağlık teknolojileri girişimlerine artan şekilde ilgileri olduğuna dikkat çekti. Talu, "Türkiye'deki sağlık teknolojisi girişimleri hem sayı hem de kalite olarak her geçen yıl sürekli gelişiyor" dedi.



Son yıllarda girişim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'de yeni yılda sağlık teknolojileri 'Life Science Startups' alanında yapılan yatırımlar ivme kazanacak. Melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum Türkiye'nin Genel Müdürü Esra Talu, "Sağlık konusunda büyük ölçekli kurumsal şirketlerin sağlık teknolojisi girişimleri ile hem yatırım hem de işbirliği konusunda artan şekilde ilgileri var. Türkiye'deki sağlık teknolojisi girişimleri hem sayı hem de kalite olarak her geçen yıl sürekli gelişiyor" dedi. Bununla birlikte seyahat alanında girişimlerin 'Travel Startups' ile bir diğer trend olacağını dile getiren Talu, yapay zeka tarafında ise girişimlerinin teknoloji geliştirme tarafı ile değil 'ürün-pazar uyumu' tarafında ciddi başarılar sağlanması durumunda yükselişini sürdüreceğini kaydetti.



"Ortak yatırım ve tamamlayıcı yatırım artacak"



Girişim alanında bunlar olurken bir diğer taraf olan yatırımcı tarafında da önemli değişimler söz konusu. Esra Talu, 2019 yılında melek yatırımcılık alanında yatırımcı kurumlar arasında 'ortak yatırım' (co-investment) ve 'tamamlayıcı yatırım' gibi finansal işbirliği modellerinin daha da artacağını söyledi.



2019 yılında girişimcilik ekosistemi hakkında da bilgi veren Esra Talu, girişimcilerin zor geçeceği öngörülen 2019'da odağını yerel pazardan uluslararası pazara çevirmesinin önemine dikkat çekti. Talu, "Hem girişim hem yatırım tarafında uluslararası pazarlarla iletişim kurmak ve uluslararası işbirliği kurmak çok kritik bir rol oynuyor. Kurumsal olarak uluslararası boyut kazanmak ve ürün tarafında da küresel müşterilerinin ihtiyaçlarına hitap etmek çok önemli" diye konuştu. - İSTANBUL

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