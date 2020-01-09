2019'da Güneydoğu'dan 97 ülkeye kuru meyve ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019'da Güneydoğu'dan 97 ülkeye kuru meyve ihracatı - Son Dakika Ekonomi

2019'da Güneydoğu'dan 97 ülkeye kuru meyve ihracatı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

2019'da Güneydoğu'dan 97 ülkeye kuru meyve ihracatı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2019 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. 2019 yılında birliğimizden 97 ülkeye toplam 221 milyon 721 bin dolarlık Antep fıstığı, kuru kayısı ve diğer kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Çıkmaz, 2020 yılında yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. 2019 yılında 97 ülkeye toplam 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2020'de yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olabilmek için çalışacaklarını ifade etti.


Başkan Çıkmaz Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinden birliğimiz üyesi ihracatçılarımız 2019 yılında 221 milyon 721 bin doları ihracat gerçekleştirmiştir. 2019 yılı birliğimiz toplam ihracatının yüzde 38,1'ini Kuru Kayısı ve yüzde 36,8'lik kısmını Antep fıstığı oluşturmaktadır. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 1986 yılında bu yana faaliyet göstermektedir. Türkiye genelindeki 3 Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden birisiyiz. 2019 yılında birliğimiz üyesi firmalarımız toplam 97 ülkeye Antep fıstığı, kuru kayısı, çam fıstığı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kayısı ve zerdali çekirdeği, leblebi ve diğer kuru meyvelerin ihracatı yapmışlardır. Avrupa Birliği ülkeleri ve komşu ülkelerimiz en önemli alıcı pazarlarımız olup, ihracatçılarımız son yıllarda Beyaz Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi yeni pazarlara da giderek artan miktarda kuru meyve ihraç etmektedir" dedi. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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