2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da hızlı girdi

2019 yılını rekor ihracatla kapatan halı sektörü 2020 yılının ilk ayında yeni bir rekora imza attı. Halı ihracatı Ocak ayında yüzde 21 oranında artarak 221 milyon 658 bin dolara yükseldi.



TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2019 yılında halı sektörünün yüksek bir performans sergileyerek Türkiye genelinden bir önceki yıla oranla yüzde 11,9'luk artışla 181 ülkeye 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini, 2020 yılının ilk ayında da kendi rekorunu egale ederek, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artışla 221 milyon 658 bin dolar halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, üretici ve ihracatçıları kutladı. Tim Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2020 yılı için üç milyar dolar hedef koyduklarını ve Ocak ayı ihracat rakamlarının bu anlamda hedefe ulaşabilmeleri yönünde kendileri için önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız. Sektörümüzde elde ettiğimiz liderliğimizi sürdürebilmek için teknolojinin gerektirdiği her türlü yeniliği kullanarak dijital dönüşümü firmalarımızda sağlayıp dünya pazarlarında daha etkin rol almak bizleri hedeflerimize daha kolay ulaştıracaktır. Ocak 2020 sektörümüz açısından önemli bir rekor ve başarı anlamı taşıyor" dedi.



Kaplan, üretici ve ihracatçıların dijital dönüşümle birlikte daha fazla ihracat yapabileceğini belirterek, "Her zamankinden daha çok üretmek, çalışmak ve global pazarların etkin aktörleri arasındaki yerimizi korumak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP