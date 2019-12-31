2019'da iki farklı Galatasaray - Son Dakika
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2019'da iki farklı Galatasaray

6 saat önce

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de iyi bir performans göstererek üst üste 2, toplamda da 22. şampiyonluğunu kazandı.

2019'da iki farklı Galatasaray, System.String[]

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de iyi bir performans göstererek üst üste 2, toplamda da 22. şampiyonluğunu kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakiplerini geçen sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaşan ekip oldu. Galatasaray, ağustos ayında oynanan TFF Süper Kupa maçını da kazanarak sezonu 3 kupayla kapattı.


Sarı-kırmızılılar için 2019'un ikinci yarısı iyi geçmedi. Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray, 2019'u lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 27 puanla 7. sırada tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yoluna devam ediyor.


- Transfer dönemlerini hareketli geçirdi


Galatasaray, futbolda 2019'da yaşanan 2 transfer dönemini hareketli geçirdi.


Sarı-kırmızılı kulüp, iki farklı dönemde toplamda 19 futbolcuyu kadrosuna katarken, 14 futbolcuyla da yollarını ayırdı.


Ocak ayında Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Christian Luyindama gibi futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, yaz transfer döneminde ise Radamel Falcao, Mario Lemina, Florin Andone, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jean Michael Seri gibi önemli oyunculara imza attırdı.


Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak ve Garry Rodrigues gibi futbolculardan da hatırı sayılır bir miktarda bonservis ücretini kasasına koydu.


- Avrupa'da galibiyeti yok


Galatasaray, 2019 senesinde Avrupa kupalarında çıktığı maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.


Türkiye'nin uluslararası kupalardaki en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı.


2018-2019 sezonunun ikinci yarısında UEFA Avrupa Kupası son 32 turunda mücadele eden Galatasaray, Portekiz'in Benfica takımıyla yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayarak organizasyona veda etti.


Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılılar, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge'ün yer aldığı A Grubu'nda 2 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Grubu son sırada tamamlayan Galatasaray, elendi.


Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen sarı-kırmızılı takım, kalesindeki 16 gole engel olamadı.


- Toplam 51 maça çıktı


Sarı-kırmızılı ekip, 5 kulvarda toplamda 51 resmi maç yaptı.


Süper Lig'de 34, Türkiye Kupası'nda 9, TFF Süper Kupa'da 1 maça çıkan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmaya çıktı.


Fatih Terim'in öğrencileri, resmi maçlarda 25 galibiyet, 14 beraberlik alırken, 12 karşılaşmadan yenik ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda attığı 88 gole karşılık kalesindeki 56 gole engel olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:36 
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