"2019'da istihdam haritasında değişimler yaşanacak"
1 saat önce
Yenibiriş Genel Müdürü Arda İpekçi, işe alımlarda 2018 yılını, bir önceki yıla göre gerçekleşen değişim ve gelişimi değerlendirerek, 2019 yılında istihdam sektöründe nasıl bir seyir yaşanacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.
Yenibiriş Genel Müdürü Arda İpekçi, işe alımlarda 2018 yılını, bir önceki yıla göre gerçekleşen değişim ve gelişimi değerlendirerek, 2019 yılında istihdam sektöründe nasıl bir seyir yaşanacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:30
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