2019'da kadınlar tenisinin unutulmaz beş maçı

Osaka - Kvitova, Avustralya Açık Finali: 7-6, 5-7, 6-4





2018’in son Grand Slam’i Amerika Açık’ı kazanan Naomi Osaka, yükselişini 2019’un ilk Slam’inde de sürdürerek finale ulaşmıştı. Rakibi ise, finale set kaybetmeden gelen Çekyalı raket Petra Kvitova olmuştu. İlk seti tie-break sonucu kazanan Osaka, ikinci sette oyunlarda durum 5-3’ken, rakibinin servis oyununda üst üste üç şampiyonluk puanından faydalanamamıştı. Bu zor durumdan çıkan Kvitova, dört oyun üst üste alarak maçı final setine taşıdı. Final setinde yalnızca bir kez servis kırıldı. O servisi kıran Osaka’ydı ve Japon raket, sezona kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak başladı.





Andreescu - Kerber, Indian Wells finali: 6-4, 3-6, 6-4





Mart ayının başında, Kaliforniya’da, tenis dünyası yeni bir yıldızla tanıştı: 18 yaşındaki Bianca Andreescu. Çeyrek finalde Garbine Muguruza ve yarı finalde Elina Svitolina’yı mağlup eden Andreescu’nun finaldeki rakibi, bir başka güçlü isim Angelique Kerber’di. Ocak ayı başında ilk 100’ün dışında olan Andreescu, maçın ikinci setinde düşüş gösterse de üçüncü sette, mental açıdan ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı ve tecrübeli rakibini mağlup etti. Osaka’nın kendini tüm tenis kamuoyuna gösterdiği yerde, ondan tam 12 ay sonra, bu sefer Andreescu kendini bizlere tanıtıyordu.





Mladenovic - Barty, Fed Kupası finali: 2-6, 6-4, 7-6





Fransız raket Kristina Mladenovic çok iyi bir Fed Kupası geçirmemiş, ancak en iyi tenisini sona saklamıştı. Rakibi, bir hafta önce Sezon Sonu Finalleri’ni kazanan Ash Barty’ydi. İlk seti pek mücadeleci olamadan kaybeden Fransa bir numarası, ikinci seti aldı ve karşılaşmayı final setine taşıdı. Final setinde oyunlarda 5-4 öndeyken, maçı kendi servisinde bitiremeyince kazananı belirlemek adına final tie-break’ine gidildi. Nefes kesen tie-break’te kazanan, son Ralond Garros şampiyonunu 7-5 ile geçen Mladenovic oldu.





Osaka - Andreescu, Çin Açık çeyrek finali: 5-7, 6-3, 6-4





Çin Açık çeyrek finalinde, Pekin’de, ilerleyen yıllardaki en büyük rekabetlerden biri olmaya aday bir karşılaşma izledik: Osaka-Andreescu. Toronto’da ve Amerika Açık’ta şampiyon olarak Çin’e gelen Bianca Andreescu, Osaka karşısında ilk sette çok güçlüydü. Ancak ikinci setten itibaren birkaç vites birden arttıran bir Naomi Osaka vardı. Fiziksel olarak büyük bir fark yaratan Osaka, mükemmel bir geri dönüşle maçı kazandı. Japon raket, sonrasonda Caroline Wozniacki ve Ash Barty’yi de geçerek Pekin’de şampiyon olan isim oldu.





Pliskova - S. Williams, Avustralya Açık çeyrek finali: 6-4, 4-6, 7-5





Fiziksel mücadele bakımından en üst düzeyde, duygu yüklü bir Grand Slam çeyrek finali. Karolina Pliskova ile Serena Williams arasındaki maç, 2019 Avustralya Açık’ın kadınlardaki en üst düzey maçlarından biriydi, belki de finalle birlikte birincisiydi. Pliskova maça, özellikle de servis oyunlarında, çok iyi girdi. İlk servislerinde %79’la isabet bulmuş, maçta dokuz ace atmış ve hiç çift hata yapmamıştı. İlk seti kazanan Çekyalı raket, ikinci sette de bir break ile avantajı ele geçirmişti. Ancak Serena bir yerde uyandı. Önce break’i geri aldı, ardından rakibinin servisini bir kez daha kırarak ikinci seti kazandı. Son set de Williams üstünlüğüle başladı. Serena, oyunlarda 5-1 öne geçti. Maç için servis de kullandı. Ancak Pliskova, rakibinin maç için servislerini karşılamakla kalmadı, yılın en büyük geri dönüşlerinden birini yaptı. Altı oyun üst üste kazandı. Bu karşılaşma, birçokları için 2019’un ve son yılların izlemesi en keyifli maçıydı.