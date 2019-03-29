2019'da Konut Alacaklar En Çok Kuşadası'nda Ev Aradı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı

Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin

Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu