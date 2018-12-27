"2019'da Nasıl Olsa Diyete Başlarım" Demeyin!

İşte Sağlıklı Yılbaşı Önerileri!

Güne kaliteli protein içeren ve liften (posa) zengin bir kahvaltıyla başlayın. Protein ve lif kombinasyonu sabahtan itibaren "tok bir iştaha" sahip olmanızı sağlayacak en önemli noktadır. Yılbaşı öncesi kahvaltısı tercihinizi şu şekilde yapabilirsiniz:

* 3 yemek kaşığı yoğurt

* 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

* 1 adet kivi

Tüm malzemeleri karıştırıp, 1 bardak şekersiz limonlu yeşil çay ile içelim. Bu kahvaltının başlangıcına 1 adet haşlanmış yumurta da eklemek yerinde olacaktır. Öğle yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeğiyle birlikte süt/yoğurt/ayran/kefir gibi süt grubu bir besinle hafif ve yok tutan bir öğün tercih edin. Gün boyunca su tüketiminizi önemseyin.

İştahınızı Akşam Yemeğine Saklamayın!

Akşam mükellef bir sofrada olacağım düşüncesiyle aralarda atıştırmayı ihmal etmeyin. Özellikle ara öğün yapmadığında çok acıkan bireylerde bu durum akşamki iştah kontrolünü çok ciddi şekilde tehdit eder. Ara öğünlerde yağlı tohumlar olarak adlandırdığımız ceviz, badem, fındık gibi yemişleri tüketin. Yağlı tohumlarla birlikte sevdiğiniz bir bitki çayını içmeniz akşam yemeğine oturuncaya dek iştahınızı kontrol altına almanızı kolaylaştıracaktır. Günün en önemli öğünü olan akşam yemeğinde yediğiniz besinlerin; protein, karbonhidrat (unlu, tahıllı gıdalar) ve yağ dengesine dikkat edin. Her besin grubundan dengeli bir biçimde tüketip tüketmediğinizi kontrol edin.

Etinizi Sağlıklı Pişirin

Akşam yemeğinde tüketmeyi tercih ettiğiniz etin pişirilmesinde sağlıklı bir yöntem tercih edin. Kızartma yerine ızgara veya fırında pişmiş etleri seçin. Piliç veya hindi tercih ediyorsanız etin deri kısmını tüketmemek, doymuş yağ tüketiminizi azaltacaktır. Yılbaşı sofranızda salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri yerine kabuklu yemişler ile kuru meyveleri kombinleyin.

Tabağınızda En Küçük Kısmı Karbonhidratlara Ayırın!

Tabağınızı hazırlarken en küçük bölgeyi pilav/makarna gibi karbonhidrat içeriği yoğun besine ayırın. Yılbaşı sofranızdaki mezelerin sebze içeriği yüksek, yağ içeriği düşük olsun. Böylelikle yemek boyunca tokluk hissiniz nedeniyle fazla besin tüketmeyecek ve toplam kalori alımınızı azaltmış olacaksınız. Sebzelerin kızartıldığı mezeleri ise liste dışı bırakın. Tatlı tüketiminde tercihinizi, az porsiyonlu sütlü tatlılardan yana yapın.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediyenin Kadınlar Kulübü programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rehber aldıklarını belirterek "Kartepe'de yola çıkarken 41 projenin sözünü verdik. 100 proje hayata geçirdik. Projenin yapılması önemli değildir, önemli olan muhatapları tarafından kabul görmesi önemlidir" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen programda Ataevler ve Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Kadın Spor Merkezi Üyeleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Üzülmez "Göreve gelirken Kartepe'de kadın olmanın farklı olacağını söylemiştik. Ortaya koyduğumuz projelerle sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşamaktayız. Kadınlarımız ne kadar mutlu ve sağlıklı olursa o yuva sağlıklı ve dinç olmaktadır. Aileler huzurlu ve sağlıklı olursa bu durum topluma yansımaktadır" dedi.

REHBER CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN

"Kadınlarımıza yönelik yapılan projelerin başarılı olup olmadığı gösterilen ilgiden görülmektedir" diyen Başkan Üzülmez "Kadınlarımıza yapılan pozitif ayrımcılık birçok il ve ilçe belediyesi tarafından örnek alınmaktadır. Kadınlarımıza gösterilen bu ilgi ve destek imrenilmektedir. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başladığı gönüllere giden belediyecilik hizmetlerini rehber alarak yolumuza devam ederek, projelerimizi üretiyoruz" açıklamasında bulundu.

İLÇE KÜLTÜRÜNE GEÇİŞ

"Belediye başkanlığı şahsım adına söylüyorum sadece yol, kaldırım, asfalt yapmaktan ibaret değildir" diyen Başkan Üzülmez "Ülkemize uygulanan ekonomik saldırı olmasına karşın belediyelerimiz tarafından halkımıza hizmet edilmeye kesintisiz devam ediliyor. Kartepemiz köy ve belde kültüründen ilçe kültürüne geçiş yaparken gereken yatırımlar yapılmıştır. Kadınlar Kulübümüz ile kadınlarımıza her türlü desteği vermekteyiz. Sizlerin beklentilerini karşılayabildiysek ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu.

41 DEDİK 100'Ü GEÇTİ

Kartepe'de yola çıkarken 41 proje sözünü vererek başladığını hatırlatan Başkan Üzülmez "41 projenin sözünü verdik. 100'ün üzerinde proje yaptık. Projenin yapılması önemli değildir, önemli olan muhatapları tarafından kabul ve karşılık bulmasıdır. Bizler proje üretirken bunları göz önüne alarak projelerimizi hayata geçirdik. Kadınlarımıza yönelik ürettiğimiz bütün projeler karşılık bulmuştur. Önümüzde ki 5 yıl için belediye başkan adaylığı yakında açıklanacaktır. Öncelikle Kartepemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Allah nasip ederse, partimiz aday gösterir ve Kartepeli hemşehrilerimiz bizi seçerse bu hizmetlerimizi daha geliştirerek yapmaya devam edeceğiz" dedi.