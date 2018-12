2019'da Operatörler Arası İş Birlikleri Kaçınılmaz Artacak"

EDA TOPCU - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, "Sektör adına 2019, yeni 5G teknolojileri geliştirmek, test etmek ve bir yandan da gerekli altyapıyı tesis etmekle geçecek. Tüm bunlar çok ciddi yatırım maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Bu maliyetleri en aza indirmek ve mükerrer yatırımların önüne geçmek amacıyla 2019'da operatörler arası iş birlikleri de kaçınılmaz olarak artacak." dedi.



AA muhabirine açıklama yapan Paul Doany, yılın sonuna yaklaşırken, 2018 ve 2019'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Doany, 2018 yılının ABD'nin faiz oranlarını yükseltmesi, sıkılaşan mali koşullar ve ticari korumacılık nedeniyle Türkiye de dahil, gelişmekte olan ekonomilerin birçoğu için kritik bir yıl olduğuna işaret ederek, Türk Telekom'un, tüm bu zor koşullara rağmen stratejik planlarından sapmadığını, doğru ve net açılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.



Rekor artışlarla dolu son derece başarılı bir faaliyet yılı geçirdiklerini bildiren Doany, şunları kaydetti:



"Değişen ortama uyum sağlamak üzere attığımız erken adımlar sayesinde 2018'in ilk 9 ayında son 11 yılın rekor abone büyümesine ve son 10 yılın da rekor gelir artış oranına imza attık. 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam abone sayımızı 44,7 milyona yükselterek kapsama alanı ve abone sayısı ile sektördeki lider konumumuzu güçlendirdik. Yine 2018'in ilk dokuz ayında 15 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak yıllık yüzde 12,7'lik artışla son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettik. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile FAVÖK'ümüzü yıllık bazda yüzde 26 artırarak 6,2 milyar lira olarak gerçekleştirdik, FAVÖK marjını ise son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e taşıdık.



Yıl içinde kaydettiğimiz çarpıcı büyüme ve artan operasyonel karlılık, yıl sonu hedeflerimizi de yukarı yönlü artırmamıza neden oldu. Gelirlerimizdeki yıllık büyüme hedefini yaklaşık yüzde 11'den yaklaşık yüzde 13'e, FAVÖK'te yıllık öngörümüzü 7,6-7,8 milyar liradan 8,0-8,2 milyar liraya ve yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü de yaklaşık 4,1 milyar liradan yaklaşık 4,2 milyar liraya çıkardık."



"İlk 9 ayda yatırımlarımızı yüzde 76 artırdık"



Şirket bünyesinde yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Paul Doany, Türk Telekom olarak 2018 yılında da ülke çapında teknolojik dönüşüme yatırımları sürdüklerini bildirdi.



Yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarını yüzde 76 artırarak 2,6 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatan Doany, "Türk Telekom olarak 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana, Türkiye'nin dijital dönüşümüne 33,2 milyar lira yatırım yaptık. Türkiye'ye ve müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için yaptığımız bu yatırımların dışında, özelleştirme sürecinden bu yana Türk Hazinesi'ne temettü ödemelerinden sektörel vergilere pek çok kalemde 85,8 milyar lira katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.



Paul Doany, başta 5G olmak üzere yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia aracılığıyla 5G alanında geliştirdikleri patentli ürünler ile dünyaya teknoloji ihraç eden konuma geldiklerine işaret etti.



"Türkiye'deki sabit altyapının büyük bir çoğunluğuna sahip durumdayız"



Türk Telekom'un, şu an Türkiye'de sabit ses, mobil, genişbant ve ev eğlencesi alanlarının tümündeki ihtiyaç ve beklentilere entegre şekilde çözüm ve hizmet sunabilecek tek operatör konumunda bulunduğunu belirten Doany, Türkiye'deki, sabit altyapının büyük çoğunluğuna sahip olduklarını hatırlattı.



Doany, bu sorumluluk bilinciyle, Türkiye'deki mevcut altyapıyı genişletmek ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlayarak tüm ülke için sağlam ve kalıcı yararlar yaratabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



"Çeşitli alanlardaki işbirliklerimiz, ürettiğimiz projeler ve geliştirdiğimiz paylaşım modelleri ile tüm sektörün ve nihayetinde Türkiye'nin kazanacağı bir gelecek hayalini gerçeğe çeviriyoruz. 2018'de temel iş odaklarımızdan bir tanesi de, her zaman olduğu gibi, cazip ve kullanıcı dostu dijital çözümler aracılığı ile müşteri deneyimini iyileştirecek değerler yaratmak oldu." diyen Doany, bu kapsamda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"2019'da, büyürken ülke ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğiz"



Paul Doany, 2019 yılı beklentilerini de paylaştı.



Yıl içinde yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı ekonomi yönetimi ile birlikte son çeyrekte Türkiye'nin kendine stabil bir yol bulduğunu belirten Doany, "Bu anlamda, hem Türkiye ekonomisi hem de Türk Telekom adına geleceğe yönelik beklentimiz büyümenin hız kesmeden süreceği yönünde. 2019'da, etkin yönetim performansımızla karlı büyüme, sağlam ve güçlü nakit akışı oluşturacak ve büyürken ülke ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Doany, Endüstri 4.0, 5G'ye geçiş ve nesnelerin interneti ile birlikte artık sadece insanların değil cihazların da sürekli ve aktif iletişim kurmaya başladığı bir çağa adım atıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ülke ekonomilerini doğrudan etkileyecek ve şirketler arası rekabeti belirleyecek temel unsur iletişimdeki hız ve veri taşıma kapasitesi olacak. Hükümetimizin 5G'ye geçiş hedefi doğrultusunda bu alandaki çalışmalar daha da hızlanacak. Sektör adına 2019, yeni 5G teknolojileri geliştirmek, test etmek ve bir yandan da gerekli altyapıyı tesis etmekle geçecek. Tüm bunlar çok ciddi yatırım maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Bu maliyetleri en aza indirmek ve mükerrer yatırımların önüne geçmek amacıyla 2019'da operatörler arası işbirlikleri de kaçınılmaz olarak artacak.





Bir diğer önemli gelişme olarak, 1 Ocak'ta merhaba diyeceğimiz limitsiz internet dünyasında daha çok insanımız bilgiye daha hızlı ve etkin şekilde ulaşacak. Zihinleri ve geleceği parlak pek çok teknoloji girişiminin de önemli katkılarıyla ülkemiz yerli ve milli teknolojileri sadece üretmekle kalmayacak, dışarıya da ihraç ederek ekonomisini güçlendirecek. Türk Telekom olarak biz de bir yandan karlı büyümemize devam ederken, bir yandan da altyapımız, hizmet yelpazemiz, teknoloji iştiraklerimiz ve girişimlere desteğimizle tüm bu gelişmelerin arkasında ve odağında olacağız."



"Son 12 ayda hane ve iş yerlerinin neredeyse yüzde 5'ini internetle tanıştırdık"



Doany, şirketin 2019 yılı yatırım planları ve hedefleri hakkında da bilgi verdi.



Türkiye'nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk on ekonomi arasına girmesi için dijitalleşme ve buna bağlı olarak internet kullanımının yaygınlaşmasının, Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Doany, şunları kaydetti:



"Bu nedenle yatırımdaki önceliğimiz Türk Telekom olarak 2019 yılında ülkemizin fiberleşmesi ile birlikte internet penetrasyonunu artırmak olacak. Fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan daha fazla artırarak 274 bin kilometre uzunluğa çıkardık. Şu ana kadar 17,9 milyon hane ve işyerine fiber hizmetimizi ulaştırarak ülkemizin yaklaşık yüzde 80'ini fiberleştirdik. Bugün Amerika'nın, Batı Avrupa'nın bile üzerinde olan bu oranı daha da arttıracağız.





Bugün ülke çapında 10,6 milyon hane ve işyeri Türk Telekom'un internetini kullanıyor. Türkiye'de herkes internete erişsin, internet okuryazarlığı artsın istiyoruz. Bu amaçla yalnızca son 12 ayda 1,2 milyon yeni hane ve işyerini, yani Türkiye'deki hane ve işyerlerinin neredeyse yüzde 5'ini internetle tanıştırdık. Böylece geçen yıl yüzde 48 olan internet penetrasyonu sadece 1 senede yüzde 53'ü geçti. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70'lere, yüzde 80'lere çıkarmak."



"Mobilde 5G'ye hazır altyapıyı sağlamayı hedefliyoruz



Doany, sabit tarafta fiberleşme yatırımları ile birlikte, bir yandan da mobilde 5G'ye hazır altyapıyı sağlama hedefinde olduklarını bildirdi.



5'inci nesil yeni iletişim teknolojileri başta olmak üzere Türkiye'ye değer katacak yerli ve milli teknoloji ve dijital ürünlere olan yatırımlarının devam edeceğini dile getiren Doany, dijitalleşmenin somut göstergeleri sayılan nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı sağlık kampüsleri gibi konulardaki proje bazlı iş birliklerini artırıp bu alandaki çalışmaları ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.



Doany, SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) ve yapay zekaya dayanan akıllı, esnek ağ sistemler üzerinde geliştirmelerinin olacağını aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu sistemler, operatörlere zaman ve enerji tasarrufu sağlarken, kapsama, hizmet kalitesi ve altyapı maliyetlerindeki iyileşmeler uzun vadede ülke ekonomisine fayda sağlayacak.Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak, tüm abonelerimizi yeni yılda limitsiz internetle buluşturacağız. Bütün müşterilerimizi, esnafımızı, işyerlerimizi ek hiç bir ücret ödemeden limitsiz internete geçireceğimiz yeni uygulama ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirerek onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız.



TİVİBU GO, TAMBU ve MUUD uygulamalarımıza yakın zamanda tüketicilerin çok seveceğini düşündüğümüz yepyeni özellikler ekleyeceğiz. Yine kısa süre içinde müşterilerimiz, mobil, web gibi pek çok farklı platformdan kolayca ulaşabilecekleri dijital bulut depo çözümlerimizle tanışacaklar. Dijital platformlarda kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak küresel trendler yaratacak yenilikçi çözümlerimiz ve abonelerimize katma değer sunan kampanyalarımız ile önümüzdeki dönemde de Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz."

