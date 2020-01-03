2019'da rekor kıran halıcılar 2020 için 3 milyar dolar hedef koydu

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2019 yılında Türkiye genelinden bir önceki yıla oranla yüzde 11,9'luk artışla 181 ülkeye 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini açıklayarak 2019 yılı hedeflerinin yakalandığını ifade etti. 2020 yılı için ise Üç milyar Dolar bir hedef belirlediklerini ifade eden Başkan Kaplan 2020 yılında daha yoğun çalışacaklarını sözlerine ekledi.



2019 yılı halı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yılın son ayında Türkiye genelinden bir önceki yıla oranla yüzde 19.2'lik artışla 226 milyon 614 bin dolarlık ihracat yapıldığını, 2019 yılı boyunca ise toplam 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini açıklayarak ihracatçıları kutladı. 2019 yılı ihracat hedefinin Türkiye geneli için 2 milyar 500 bin dolar olduğunu ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan bu hedefin geçildiğini sözlerine ekleyerek, "Yoğun bir yılı geride bıraktık ama daha da yoğun bir yıl bizleri bekliyor. Türkiye genelinde yapılan hali ihracatına baktığımız zaman bir önceki yıla oranla yüzde 11.9'luk artışla 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2019 yılında 2 milyar 500 milyon dolar hedef koymuştuk. Yoğun çalışmalar ve ihracatçılarımızın çabalarıyla bu hedefimizi aştık. İnşallah 2020 yılı sonunda Üç milyar Dolar bir hedef koyuyoruz ve bu hedefimizi yakalamak için çalışacağız" dedi.



"Yenilikçi ürünlerle yeni pazarlara yöneliyoruz"



2019 yılında yoğun bir tempo ile bütün ihracatçıların çalıştığına dikkat çeken Başkan Kaplan yenilikçi ürünlerle yeni pazarlarda daha etkin rol almak için çalışacaklarını da ifade ederek, Türkiye genelinden 2019 yılında toplam 181 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğinin de altını çizdi. Ülke bazında en fazla halı ihracatının Amerika'ya gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kaplan bu ülkeyi Suudi Arabistan ve Irak'ın izlediğini de belirtti. Ülke grupları bazında en fazla halı ihracatının Ortadoğu Ülkelerine gerçekleştirildiğini de ifade eden Kaplan bunu Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiğini Afrika'nın ise önemli bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.



En fazla halı ihracatının birlikler bazında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığına da dikkat çeken Başkan Kaplan "Türkiye genelinde gerçekleştirilen halı ihracatında ihracatçı birlikleri bazında GAİB birinci sırada yer almaktadır. GAİB 2019 yılında bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 12.7'lik artışla 1 milyar 697 milyon 879 bin dolar olarak gerçekleştirmiş, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği'ni (GAİB) ikinci sırada İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) takip etmiştir. 2019 yılında iller bazında Gaziantep rekor kırarak 1 milyar 723 milyon 891 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmiş, Gaziantep'i İstanbul ve Uşak takip etmiştir. Gaziantep'in iller bazında halı ihracatındaki payı yüzde 68'dir. İhracatımızda büyük emekleri geçen ihracatçılarımızı kutluyor, 2020 yılında hepsine başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP