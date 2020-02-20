2019'da satılan her 4 motosikletten biri Honda - Son Dakika

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'de geçen yıl motosiklet satışlarında pazar payı anlamında en yüksek paya ulaştıklarını belirterek, "Geçen yıl yüzde 23'lük bir pazara ulaştık. Bu da Türkiye'de 2019 yılında satılan yaklaşık her 4 motosikletten birinin Honda olduğu anlamına geliyor. Bu bizim açımızdan gurur verici bir sonuç." dedi.

Dünyanın en çok satan motosiklet markası olan ve Türkiye'de 5'inci yılda da liderliğini ilan eden Honda, Motobike İstanbul 2020'de heyecanla beklenen 2 yeni modelinin yanı sıra ürün gamındaki diğer modellerle yer aldı.



Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, Honda'nın fuardaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Honda'nın ürünlerinde sunduğu gelişmiş teknoloji, sportif performans, üretim kalitesi ve farklı tasarımların bu başarı grafiğinde önemli bir rolü olduğunu dile getirdi.

Honda'nın global motosiklet satışlarının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 20 milyon adedin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Kılıçer, "Yine aynı dönem içerisinde Honda olarak 400 milyonuncu motosikletimizi satarak ulaşılması çok güç bir kilometre taşını geride bıraktık. Bu gücü arkamıza alarak 2020'de de büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

"Türkiye'de 2019 yılında satılan yaklaşık her 4 motosikletten biri Honda"

Yurt içinde ise geçen yıl pazar payı anlamında en yüksek pazar payına ulaştıklarını belirten Bülent Kılıçer, "Geçen yıl yüzde 23'lük bir pazara ulaştık. Bu da Türkiye'de 2019 yılında satılan yaklaşık her 4 motosikletten birinin Honda olduğu anlamına geliyor. Bu bizim açımızdan gurur verici bir sonuç. Tarihsel olarak en yüksek noktaya taşımamız bize bu yılla ilgili biraz daha ileriye gidebileceğimizi gösteriyor. Yıl sonunda Türkiye'de liderliği bırakmadan pazar payımızı yüzde 25'e ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde ise Honda'nın payının yüzde 34 olduğunu ve buraya ulaşmak için de daha gidilmesi gereken yol olduğunu anlatan Kılıçer, "Bu da biraz hep konuştuğumuz gibi toplam pazarın büyümesi, potansiyelin artması, motosikletle ilgili olumsuz algının değişmesi gibi konulara bağlı. Eminim Türkiye'de 80 milyon nüfustan bahsediyoruz ve çoğunluğu genç, bunların motosiklete bakış açısı değişirse hem burada birçok firma üretime başlayacak hem de 2006 yılında yaşadığımız o 400 bin adetlik satışların üzerine çıkılacaktır. Bu bağlamda çok büyük bir potansiyel görüyorum ama üzerinde de çalışmamız gerektiğini ısrarla söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Pazar neden 500-600 bin olmasın diye düşünüyorum"

Kılıçer, 2006'dan bugüne satışlarda görülen azalışın nedenlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Baktığımızda çok fazla vergisel değişimler var. En son çıkarılan yüzde 20'lik gümrük vergisi tahminen 2013 civarında olmuştu, bunun fiyatlara yansıması maalesef yüzde 20 olmadı daha yukarıda oldu. Bunun etkisi yaklaşık yüzde 30'lara geldi. Diğer taraftan 2018 yılındaki 'kur krizinin' bir miktar etkisi oldu. Fiyatlar o günden bugüne geldiğimizde yaklaşık yüzde 300 arttı. Bu bağlamda düşünüldüğünde, bu kadar radikal bir şekilde arttığı için talep de buna bağlı olarak azaldı. Ama çok önemli bir şey var. Bir kere biz 400 binin üzerine çıktık. Gerek vergisel iyileştirmeyle, gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse motosikletin 'tehlikeli' olduğu algısını değiştirdiğimiz sürece eminim bu potansiyel çok daha yukarı doğru gidecektir. Ben 400 bin değil de neden 500-600 bin olmasın diye düşünüyorum."

"Yüzde 23'lük pazar payı bugün Avrupa'da hiçbir ülkede yok"

Bülent Kılıçer, Honda'nın global yönetiminin Türkiye'ye ilişkin düşüncelerine değindi.

Firmanın Türkiye'deki performanstan memnun olduğunu belirten Kılıçer, şunları söyledi:

"Kendi performansımızı yurt içindeki diğer firmalarla değerlendirdiğimizde, evet, yüzde 23'lük pazar payı bugün Avrupa'da hiçbir ülkede yok. Honda'nın Avrupa'daki pazar payına baktığımızda yüzde 12-13 civarında ama biz yüzde 23'ü sağlamış durumdayız. Bu her geçen gün artıyor. Bu anlamda yeterince tatmin ediyor. Ama dışarıdan bir göz emin olun bu ülkedeki potansiyelin artmasını dört gözle bekliyor. Bu anlamda pazar o seviyeye geldiğinde ben eminim bizden çok daha fazla istekte bulunacaklar. Yeter ki biz buradaki potansiyeli artıralım. Geçen yılı biz 24 bin 238 adetle bitirdik. Tabii 50 cc altı bizim ürün gamımızda şu an için yok. Orası da hızlı büyüyen bir pazar. İleriki dönemde ürün gamımıza bu araçların da gelmesiyle beraber oradaki pazar payımız daha yukarı çıkacak ve 30 binin üzerinde satışı hedefliyoruz bu yıl için."

"Annem motosiklet işine başladığım zaman 3 gün ağlamıştı"

Türkiye'deki motosiklet sahiplik oranının daha çok artacağını ve bu artış sürecinde sektör lideri olarak sağlıklı motosiklet kültürünü yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kılıçer, "4 yaşından itibaren her bireye güvenlik eğitimlerimiz var. Türkiye'nin yalnızca motosiklet sürüş eğitimi için tasarlanmış ilk asfalt pisti olan Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nde güvenli sürüş eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Motosiklet dendiğinde güvenlikten performansa kadar her alanda en üstün çözümü Honda olarak biz sunuyoruz. Bu nedenle bu tutkuyu yaşamak isteyenler için ilk adres olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçer, Türkiye'de motosikletteki olumsuz algının değişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben, kendi annemden örnek vereyim. Motosiklet işine başladığım zaman annem 3 gün ağlamıştı. 6 ay sonra ben motosiklete binmeye başladım. 1 buçuk yıl sonra da annem arkamda motosikletle biz Sapanca'ya kahvaltıya gittik. Doğru yöntemle bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Güvenli sürüş güvenlik algısını değiştirmek çok önemli." dedi.

"Koronovirüs sektörü etkileyecektir"

Çin'den yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) de değinen Kılıçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koronavirüsün motosiklet sektörüne etkisi olacaktır. Bildiğim kadarıyla Çin'deki resmi tatil bitti. Bazı firmalar 17'sine kadar uzatmıştı tatili. Bundan sonraki sürecin ne olacağını tartışıyoruz. Çünkü bugün hangi markaya dokunursanız dokunun mutlaka Çin'le bir alışverişi var. Oradaki durum, inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Umarım kısa sürece çözüm bulurlar. Aksi takdirde sadece motosiklet sektörü için değil bütün sektörler için olumsuz olacak. Herkes bundan negatif olarak etkileniyor."

Sınırlı sayıda üretilen Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Türkiye'de

Öte yandan, Honda, motosiklet sektöründe yapılan satışlarının yüzde 40'ının gerçekleştiği fuarda 2020 yeniliklerini sergileyecek. 23 Şubat'a kadar açık kalacak Motobike İstanbul'da iki teker tutkunlarını heyecanla beklenen CBR1000RR-R Fireblade SP ile Africa Twin modelleri ile buluşturacak.

Honda'nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak, bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motoru taşıyan CBR1000RR-R Türkiye'de SP versiyonu ile satışa sunulacak. Fuarın başrol oyuncularından biri olan CBR1000RR-R Fireblade SP, Türkiye'de sınırlı sayıda satışa çıkacak.

MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez'in kullandığı RC213V'nin alt yapısına sahip olan 2020 CBR1000RR-R Fireblade SP, yakıt verimliliği ve düşük sürtünme gibi çözümler noktasında RC213V'nin teknolojisinden yararlanıyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP'de çekiş kontrol sistemi bir önceki versiyona göre daha da optimize edildi. Yeni eklenen Kalkış Kontrol Sistemi (Launch Control) özelliği ile motor gücü ve Wheelie Control parametreleri otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Quickshifter standart donanım olarak sunuluyor.

Sürüş destek sistemleri paketi kapsamında ise yeni Brembo fren kaliperleri ile birlikte 330 mm çapındaki diskler ve iki kanal ABSüst düzey bir fren performansı sunuyor.

Ayrıca gerek grenaj gerekse de sürücünün oturma pozisyonu aerodinamik olarak yüksek performans için uyarlandı. Grenaj üzerinde MotoGP'de kullanılan ve ilave yere basma kuvveti oluşturan kanatçıklar bulunuyor. CBR1000RR-R Fireblade SP'de kullanım konforunu artırmak amacıyla renkli TFT ekran ve Akıllı Anahtar Sistemi gibi donanımlar eklendi.

Türkiye'de nisan ayının ortasında satışa çıkması planlanan model, Honda Racing Corporation'dan ilham alınan Grand Prix Kırmızısı rengi ile ürün gamında yerini alacak.

Africa Twin dünyada bir ilke imza attı

Dakar Rallisi'nde birçok kupa alan Africa Twin'in 3'üncü nesil modelleri de gelişmiş özellikleri ile Motobike İstanbul'da olacak. Macera severlerin yeni yol arkadaşı olan yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi ile üstün performans sunacak. Bu modeller ayrıca daha hafif ve dar iskelet ile de hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artıracak.

Honda, güvenli ve konforlu bir sürüş için yeniden tasarladığı yeni Africa Twin ile 2'si kişiselleştirilmiş 6 farklı sürüş modundan biri ile yol alma keyfi sunuyor. Ayrıca dünyada bir ilke imza atarak 6,5 inç'lik TFT renkli dokunmatik ekran rahatlığını sürüş keyfine ekliyor. Kategorisinde benzersiz Apple CarPlay bağlantısı ve DCT şanzıman seçeneğinin yanı sıra çift LED Gündüz Sürüş Farları, hız sabitleme sistemi ve viraj aydınlatma gibi üstün teknolojik özellikleri kullanıcılarına bir arada sunuyor.

Gerçek bir ralli performansı sunan Africa Twin modelleri 7 Mart itibarıyla tüm Honda bayilerinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacak.

Tüm Honda modellerinin sergileneceği Motobike İstanbul fuarı boyunca tüm Honda motosiklet bayileri açık olacak ve fuara özel fiyat fırsatları sunacak.