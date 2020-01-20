2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı - Son Dakika Dünya

2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı

6 saat önce

Doğu Akdeniz üzerinden yasa dışı olarak Avrupa Birliği'ne giriş yapan göçmen sayısının geçtiğimiz yıl, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığı bildirildi.

2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı, System.String[]

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı ( Frontex) Türkiye üzerinden Avrupa'ya izinsiz giriş yapan göçmen sayısının 2019'da, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığını duyurdu.


Frontex İcra Direktörü Fabrice Leggeri Brüksel'de yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş ve Afganistan'daki istikrarsızlık nedeniyle 2019'da 82 binden fazla göçmenin Doğu Akdeniz rotasından AB'ye girmeye çalıştığını belirtti.

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:47 
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