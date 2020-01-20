2019'da Türkiye üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısı yüzde 46 arttı

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı ( Frontex) Türkiye üzerinden Avrupa'ya izinsiz giriş yapan göçmen sayısının 2019'da, 2018'e göre yüzde 46 oranında arttığını duyurdu.



Frontex İcra Direktörü Fabrice Leggeri Brüksel'de yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş ve Afganistan'daki istikrarsızlık nedeniyle 2019'da 82 binden fazla göçmenin Doğu Akdeniz rotasından AB'ye girmeye çalıştığını belirtti.