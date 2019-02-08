Son Dakika Haberleri: 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesine 24 Saatte Gelen Fikir Sayısı Açıklandı

2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesine 24 Saatte Gelen Fikir Sayısı Açıklandı

40 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine ilk 24 saatte 4548 fikir geldiğini açıkladı.

2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından dün duyurusu gerçekleştirilen 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine ilk 24 saatte kaç farklı fikir geldiği açıklandı. Başkan Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamaya göre projeye ilk 24 saat içinde 4548 farklı fikir gelmiş durumda.

"Projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor." diyerek projeye verilen desteğe teşekkür eden Altun, "Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesi ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

'Sevgili hanımefendi/beyefendi;

Değerli gençler ve çocuklar;

"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformuna hoş geldiniz.

Ülkemizin ilerleyişinin her birimizin aklı, duygusu, düşüncesi, öngörüsü ve vicdanı ile mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Ülkemize, geleceğimize, dünyadaki yerimize ve duruşumuza katkı sağlayacağına inandığınız bir fikriniz varsa bizimle paylaşmanızı temenni ediyoruz. Belirtmek isteriz ki, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformu, yalnızca gerçekleştirilebilecek uygulamalara, politikalara ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirleri kapsamaktadır. Şikâyet ya da bilgi talebi niteliğindeki başvurular mevcut sistemler üzerinden devam etmektedir. Uygulama, projelerin sunulup kaynak desteği sağlanmasına dönük süreçlerden de ayrılmaktadır. Buradaki amaç, ülkemizin her bir ferdinin herhangi bir alanda öneri ve fikirlerini devletimizin birimlerine doğrudan aktarabileceği bir kanal oluşturmaktır.



Fikirlerinizi kısıtlayabileceğinden kapsama ilişkin detaylar burada verilmemektedir. 2000 karakterlik bir ifade alanını özgürce kullanmanız için size bırakıyoruz. Kurumlar ile gerçekleştirilecek ön değerlendirmeden sonra fikrinize ilişkin daha detaylı bilgi, ilgili kurumlar tarafından sizden istenebilecektir. Bu nedenle iletişim bilgilerinize ihtiyacımız olduğunu vurgulamak isteriz.

2019 yılı boyunca sürecek olacak projemiz ile hayat tecrübeleriniz ve bilgi birikimlerinizi fikre dönüştürüp bizimle paylaşmanız, Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle, ülkemizin geleceğine yapacağınız ilham verici katkılar için şimdiden çok teşekkür ederiz.'
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:15 

Fahrettin Altun, Teknoloji
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