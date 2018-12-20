2019’da üretimin yüzde 20’sini ihracata yönlendirecek
1 saat önce
Derin Led yüzde 100 yerli üretimde kamu ihtiyacının yarısını karşılamayı hedefliyor.
Derin Led yüzde 100 yerli üretimde kamu ihtiyacının yarısını karşılamayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:43
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