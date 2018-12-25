Son Dakika Haberleri: 2019'da uygulanacak işsizlik maaşları da belli oldu

2019'da uygulanacak işsizlik maaşları da belli oldu

15 dakika önce

Yeni asgari ücret sonrasında en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.030 lira olacak.

2019'da uygulanacak işsizlik maaşları da belli oldu, System.String[]
Yeni asgari ücret sonrasında en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.030 lira olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:48 

Ekonomi
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