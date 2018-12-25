2019'da uygulanacak işsizlik maaşları da belli oldu
15 dakika önce
Yeni asgari ücret sonrasında en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.030 lira olacak.
Yeni asgari ücret sonrasında en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.030 lira olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:48
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