2019'da yaklaşık 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2019'da yaklaşık 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı - Son Dakika

2019'da yaklaşık 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi maksadıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 100 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.

2019'da yaklaşık 100 bin kanatlı yetiştirilerek doğaya salındı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi maksadıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 100 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.

Sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi kapsamında çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor.

2019'DA 75 BİN KEKLİK, 22 BİN SÜLÜN TABİATA YERLEŞTİRİLDİ

Bu çerçevede içinde 2019 yılında Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün tabii hayatı desteklemek için tabiata yerleştirildi. Böylece 2019 yılında yaklaşık 100 bin kanatlı tabiata bırakılmış oldu.

SON 18 YILDA DOĞAYA BIRAKILAN KANATLI 1 MİLYONU GEÇTİ

Diğer yandan DKMP Genel Müdürlüğü son 18 yılda ise tabiatı desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla yaklaşık 700 bini keklik ve 305 bini sülün olmak üzere 1 milyonun üzerinde kanatlıyı tabiatla buluşturdu.

(İHA)

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sülün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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