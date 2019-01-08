Son Dakika Haberleri: 2019 Dakar Rallisi

2019 Dakar Rallisi

1 saat önce

2019 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde Avusturyalı Matthias Walkner kazandı.

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2019 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde Avusturyalı Matthias Walkner kazandı.

Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Pisco ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda yapıldı.


Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle PH-Sport takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Loeb, bu performansıyla genel klasmanda 5'inciliğe çıktı.

Etabı 4. sırada bitiren 2009 şampiyonu Giniel de Villiers (Toyota Gazoo), toplam 4 saat 32 dakika 45 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğine yerleşti.

Güney Afrikalı pilotun 28 saniye arkasındaki Bernhard ten Brinke 2'nci, 42 saniye gerisindeki Nani Roma ise 3. sırada yer aldı.

Barreda liderliğini sürdürdü

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından son şampiyon Matthias Walkner, 3 saat 23 dakika 57 saniyelik derecesiyle 2. etapta birinciliğe ulaştı.

Etabı 3. sırada tamamlayan Monster Energy Honda'dan Joan Barreda, 4 saat 23 dakika 14 saniyelik toplam zamanıyla genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.

İspanyol sürücüyü, 1 dakika 31 saniye geriden Walkner, 1 dakika 33 saniye geriden de Ricky Brabec takip etti.

Dakar Rallisi'nin 3. etabı yarın San Juan de Marcona ile Arequipa kentleri arasındaki 331 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:39 Kaynak: AA

San Juan, Motosiklet, Dakar, Spor
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