Son Dakika Haberleri: 2019 Dakar Rallisi

2019 Dakar Rallisi

12 dakika önce

2019 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde ABD'li Ricky Brabec kazandı.

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2019 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde ABD'li Ricky Brabec kazandı.


Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Arequipa ile Tacna kentleri arasındaki 405 kilometrelik parkurda yapıldı.


Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 38 dakika 49 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti.

2011 ve 2015 şampiyonu El-Attiyah, toplam 12 saat 12 dakika 57 saniyelik süresiyle genel klasmanda da liderliğe yerleşti.

Katarlı pilotun 8 dakika 55 saniye arkasındaki Stephane Peterhansel 2'nci, 20 dakika 51 saniye gerisindeki Nani Roma ise 3. sırada yer aldı.

Liderlik Brabec'e geçti

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 3 saat 40 dakika 30 saniyelik derecesiyle etapta birinciliğe ulaştı.


Brabec, 12 saat 33 dakikalık toplam zamanıyla genel klasmanın da zirvesine yükseldi.

ABD'li sürücüyü, 2 dakika 19 saniye geriden Pablo Quintanilla, 4 dakika 22 saniye geriden de 2016 şampiyonu Toby Price izledi.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, yarın Tacna ile Arequipa kentleri arasındaki 517 (motosikletler için 345) kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Spor
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