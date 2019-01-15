Son Dakika Haberleri: 2019 Dakar Rallisi

2019 Dakar Rallisi

1 saat önce

2019 Dakar Rallisi'nin sekizinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Avusturyalı Matthias Walkner kazandı.

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2019 Dakar Rallisi'nin sekizinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Avusturyalı Matthias Walkner kazandı.

Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, San Juan de Marcona ile Pisco kentleri arasındaki 360 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 54 dakika 53 saniyelik derecesiyle Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan PH-Sport takımının pilotu Loeb elde etti. Rallide dördüncü etap zaferine ulaşan Fransız pilot, genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Toyota Gazoo takımından 2011 ve 2015'in şampiyonu Katarlı Nasser El-Attiyah, Fransız pilotun 7 dakika 27 saniye arkasında bitiş çizgisine ikinci sırada geldi. El-Attiyah, toplamda 29 saat 15 dakika 50 saniyelik süresiyle genel klasmanda liderliğini korudu.

Motosiklet genel klasmanında lider Price

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Avusturyalı Matthias Walkner, 3 saat 55 dakika 25 saniyelik derecesiyle sekizinci etapta birinciliğe ulaştı.

Yarışı liderin 1 dakika 13 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price ise toplamda 28 saat 53 dakika 8 saniyeye ulaştı ve ABD'li Ricky Brabec'in etabı bitirememesiyle genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı, Pisco kentindeki 313 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Motosiklet, Dakar, Spor
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