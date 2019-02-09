Son Dakika Haberleri: "2019'daki hedef Türkiye'de yüzde 35'lik paya ulaşmak"

"2019'daki hedef Türkiye'de yüzde 35'lik paya ulaşmak"

1 saat önce

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, "Dünyada Huawei olarak cep telefonu pazarında ikinci sıradayız. Türkiye'de 2019 yılında yüzde 35 paya ulaşmayı hedefliyoruz.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, "Dünyada Huawei olarak cep telefonu pazarında ikinci sıradayız. Türkiye'de 2019 yılında yüzde 35 paya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:40 

Huawei, Türkiye, Ekonomi
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