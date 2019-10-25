Son Dakika Haberleri: 2019 destekleri açıklandı hayvancılıkta kriter değişti
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2019 destekleri açıklandı hayvancılıkta kriter değişti

19 dakika önce

Çiftçilerin aylardır beklediği 2019 tarım destekleri nihayet açıklandı.

2019 destekleri açıklandı hayvancılıkta kriter değişti, System.String[]

Çiftçilerin aylardır beklediği 2019 tarım destekleri nihayet açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan 2019 tarım desteklerinde mazot desteği dışında bir çok kalemde geçen yıla göre artış yapılmadı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:24 
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