2019 destekleri açıklandı hayvancılıkta kriter değişti
19 dakika önce
Çiftçilerin aylardır beklediği 2019 tarım destekleri nihayet açıklandı.
Çiftçilerin aylardır beklediği 2019 tarım destekleri nihayet açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan 2019 tarım desteklerinde mazot desteği dışında bir çok kalemde geçen yıla göre artış yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:24
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