2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması Fotoğraf çekimi Türk-İş...
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:29 Kaynak: AA
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un katılımcılarla selamlaşması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması
Fotoğraf çekimi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.
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