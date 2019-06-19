Son Dakika Haberleri: 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
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2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi

52 dakika önce

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması Fotoğraf çekimi Türk-İş...

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması
Fotoğraf çekimi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.
2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Türk İş, Güncel
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