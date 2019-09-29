2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 20.27'lik derecesiyle ikinci olan son Dünya ve...
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2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 20.27'lik derecesiyle ikinci olan son Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:16 Kaynak: İHA
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 20.27'lik derecesiyle ikinci olan son Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi. - İSTANBUL
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