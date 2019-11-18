Son Dakika Haberleri: 2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı
Son Dakika Dünya 2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı - Son Dakika Dünya

2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı

6 saat önce

Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi.

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Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi. View on euronews

2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:12 
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