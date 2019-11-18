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2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı
6 saat önce
Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi.
Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:12
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