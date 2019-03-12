2019 Dünya Motokros Şampiyonası'na Doğru

Afyonkarahisar'da 8 Eylül'de düzenlenecek 2019 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 19. ayak yarışlarına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da 8 Eylül'de düzenlenecek 2019 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 19. ayak yarışlarına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.



Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkan Vekili Guido Bekis ile yetkililer hazır bulundu.



TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, konuşmasında, geçen yıl Afyonkarahisar'da bir hayal için yola çıktıklarını ve hedefledikleri organizasyonu yapma fırsatı yakaladıklarını söyledi.



Türk sporu ile gençliğinin gücü, geleceği ve potansiyelini bu organizasyonla dünyaya haykırma imkanı bulduklarını dile getiren Uçar, "Afyonkarahisar, tarihin, kültürün, lezzetin ve sağlığın merkezlerinden biri olduğu gibi, Milli Mücadele'nin kazanıldığı topraklar olma özelliğine de sahip. Bu nedenle değerlerimizin bir merkezi aslında. Kentin, çevresinde onlarca milyonluk nüfusun barındığı yerleşim yerlerine yakınlığı da söz konusu. Coğrafi olarak bu potansiyeli çok daha iyi kullanacağımızı umut ediyorum. Çok şükür ki biz elimizden geleni yaparken, gönüllü insanlar hep yanımızdaydı. Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesinin gönül insanlarıyla çalışma imkanı bulduk." diye konuştu.



Uçar, 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'na da yine bu gönül ekibiyle devam edeceklerinden dolayı onuru, gururu ve mutluluğu yaşadıklarını vurguladı.



Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'ye kazandırılan en değerli organizasyonlar arasında olduğunu aktaran Uçar, şunları söyledi:



"Geçen yıldan iki tane çok güzel detay aklımda kaldı. İlki, FIM yetkilisine, 'Seneye çok daha iyi olacağız.' dediğimde bana, 'Seneye daha iyi olamazsınız çünkü bu yıl mükemmeldiniz.' yanıtını verdi. Diğeri de organizasyon sona ermişti. Çıkışta kızlı erkekli bir grup yürüyordu ve orada bir bayan arkadaş, 'İnanın sabahtan beri buradayım sanki Afyonkarahisar'da değil, Avrupa'nın bir şehrindeyim gibi hissettim.' dedi. Bu iki detay, organizasyonu gerçekleştirmiş olma ve verimini anlatma noktasında benim için yeterliydi. Şahsım adına gurur duydum."



Uçar, 2019 yılında çok daha güzel ve çok daha fazla kitlelere ulaşan bir organizasyonu yine Afyonkarahisar'da gerçekleştireceklerine işaret etti.



Hakemlerin, gözlemcilerin, teknik ekiplerin her anlamda daha iyi olacaklarına değinen Uçar, "Umut ediyorum ki Türk sporunun tanıtımına ve Türk gençliğine daha güzel hizmetleri hep beraber yürüteceğiz. Biz federasyon ekibi olarak her zaman emrinizdeyiz." ifadelerini kullandı.



-Çoban: "Afyonkarahisar'ımızı ve Türkiye'mizi dünyaya mahcup etmeyeceğiz"



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ikincisini düzenleyecekleri 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra, başka uluslararası şampiyonaların da yine kentlerinde yapılacağını anlattı.



Çoban, "Bu yıl ayrıca Avrupa Şampiyonası, Dünya Kadınlar Şampiyonası finali ve Avrupa Gençler Şampiyonası da burada olacak. Yani 4 ayrı branşta 200'den fazla sporcuya ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar'ımızı ve Türkiye'mizi dünyaya mahcup etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.



Bekis: "2018 sezonu bizim için harika geçti"



FIM Başkan Vekili Guido Bekis, Afyonkarahisar'ın 2018'de gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda en iyi organizasyon ödülünü kazandığını anımsattı.



Dünyanın en iyi pistini Afyonkarahisar'a kazandıran yerel yöneticileri tebrik eden Bekis, "2018 sezonu bizim için harika geçti. Televizyon yayınlarında yüzde 90'ın üzerinde büyüdük. Televizyon seyircisi anlamında da yüzde 63'lük bir yükselme sağladık. Aynı zamanda sosyal medyada dünya çapında 4 milyondan fazla takipçiye ulaştık. Youtube'da milyonlarca izlenmeyle MXGP'nin popülaritesi arttı." değerlendirmesinde bulundu.



Tanıtım toplantısında, Yunanistan Motokros Federasyonu Başkanı Stelyo Korilis de yer aldı.

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