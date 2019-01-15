2019 Dünya Salsa Şampiyonasında Altın Madalya!

Çiftimiz, Türkiye'nin ilk kez katıldığı yarışmada 1.lik, 2. Lik ve 3. Lük elde ederek tarihe geçtiler, Kendilerinin Eğitmenliğini ve Antrenörlüğünü Dünya ve Avrupa Salsa şampiyonu Aytunç Bentürk yapıyor.

Derecelerimiz,

50 yaş üstü Free style salsa kategorisinde 1.lik

40 Yaş üstü Free Style Salsa 2.lik

50 Yaş üstü Show Salsa Kategorisinde 3.lük

Şebnem ve Bülent OKAN çifti, daha önce WORLD LATIN DANCE CUP yarışmasındada 3. olarak Türkiye'ye ilk kupayı getirmişlerdi. Kupalarıhalen ABDA müzesinde sergilenmekte.