2019 Dünya Salsa Şampiyonasında Altın Madalya!
1 saat önce
WORLD SALSA SUMMIT 2019 Yarışmasında Dans Milli takım antrenörümüz Aytunç Bentürk Öğrencileri Şebnem ve Bülent OKAN çifti 3 madalya ile dönerek ülkemize bir ilk yaşattı.
Çiftimiz, Türkiye'nin ilk kez katıldığı yarışmada 1.lik, 2. Lik ve 3. Lük elde ederek tarihe geçtiler, Kendilerinin Eğitmenliğini ve Antrenörlüğünü Dünya ve Avrupa Salsa şampiyonu Aytunç Bentürk yapıyor.
Derecelerimiz,
50 yaş üstü Free style salsa kategorisinde 1.lik
40 Yaş üstü Free Style Salsa 2.lik
50 Yaş üstü Show Salsa Kategorisinde 3.lük
Şebnem ve Bülent OKAN çifti, daha önce WORLD LATIN DANCE CUP yarışmasındada 3. olarak Türkiye'ye ilk kupayı getirmişlerdi. Kupalarıhalen ABDA müzesinde sergilenmekte.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:18 Kaynak: Bültenler
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