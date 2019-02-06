Son Dakika Haberleri: 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

59 dakika önce

Nisan ayında New York Auto Show'da sahibini bulacak olan Yılın Otomobili Ödülleri için adaylar belli oldu.

2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu, System.String[]
Her yıl yapılan Yılın Otomobili seçimlerinde 2019 yılının adayları belli oldu. Bu yıl da araçlar 6 kategoriye ayrılmış durumda. Her kategoride 5'er araç yarışırken Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kucaklamak için ise 10 otomobil rekabet edecek.




Son iki yıldır Dünyada Yılın Otomobili ödülünde ilkler yaşanıyor. Volvo bu ödülü ilk kez kazanırken Jaguar F-Pace de bu onura layık görülen ilk SUV araç olmuştu.

Otomotiv basınının önde gelen 86 isminden oluşan jürinin oluşturduğu listeler ise şu şekilde (alfabetik sıralı olarak):

Dünyada Yılın Otomobili



Audi E-Tron


BMW 3 Series


Ford Focus


Genesis G70


Hyundai Nexo


Jaguar I-Pace


Mercedes-Benz A-Class


Suzuki Jimny


Volvo S60/V60


Volvo XC40



Dünyanın Lüks Otomobili



Audi A7


Audi Q8


BMW 8 Series


Mercedes-Benz CLS


Volkswagen Touareg

Dünyada Yılın Performans Otomobili



Aston Martin Vantage


BMW M2 Competition


Hyundai Veloster N


McLaren 720S


Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe

Dünyada Yılın Yeşil Otomobili



Audi E-Tron


Honda Clarity Plug-In Hybrid


Hyundai Nexo


Jaguar I-Pace


Kia Niro EV




Dünyada Yılın Şehir Otomobili



Audi A1


Hyundai AH2/ Santro


Kia Soul


SEAT Arona


Suzuki Jimny



Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı



Citroen C5 Aircross


Jaguar E-Pace


Jaguar I-Pace


Suzuki Jimny


Volvo XC40

5 Mart'ta yapılacak olan Geneva Motor Show'da finalist otomobillerin sayısı 3'e indirilecek. Büyük final ise New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılış seremonisinde yapılacak. 17 Nisan'da yapılacak olan seremonide kazananlar da ilan edilecek. Mayıs ayındaki London Motor Show'da ise gelecek yılın ödül adayları görücüye çıkacak.

Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl 15. kez sahibini bulacak.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:15 

Audi, New York, Volvo, Jaguar, Teknoloji
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