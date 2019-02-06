2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

Her yıl yapılan Yılın Otomobili seçimlerinde 2019 yılının adayları belli oldu. Bu yıl da araçlar 6 kategoriye ayrılmış durumda. Her kategoride 5'er araç yarışırken Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kucaklamak için ise 10 otomobil rekabet edecek.
Son iki yıldır Dünyada Yılın Otomobili ödülünde ilkler yaşanıyor.
Volvo
bu ödülü ilk kez kazanırken
Jaguar
F-Pace de bu onura layık görülen ilk SUV araç olmuştu.
Otomotiv basınının önde gelen 86 isminden oluşan jürinin oluşturduğu listeler ise şu şekilde (alfabetik sıralı olarak):
Dünyada Yılın Otomobili
Audi
E-Tron
BMW 3 Series
Ford
Focus
Genesis
G70
Hyundai Nexo
Jaguar I-Pace
Mercedes-Benz
A-Class
Suzuki
Jimny
Volvo S60/V60
Volvo XC40
Dünyanın Lüks Otomobili
Audi A7
Audi Q8
BMW 8 Series
Mercedes-Benz CLS
Volkswagen
Touareg
Dünyada Yılın Performans Otomobili
Aston Martin
Vantage
BMW M2 Competition
Hyundai Veloster N
McLaren
720S
Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe
Dünyada Yılın Yeşil Otomobili
Audi E-Tron
Honda
Clarity Plug-In Hybrid
Hyundai Nexo
Jaguar I-Pace
Kia
Niro EV
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
Audi A1
Hyundai AH2/ Santro
Kia Soul
SEAT Arona
Suzuki Jimny
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
Citroen
C5 Aircross
Jaguar E-Pace
Jaguar I-Pace
Suzuki Jimny
Volvo XC40
5 Mart'ta yapılacak olan Geneva Motor Show'da finalist otomobillerin sayısı 3'e indirilecek. Büyük final ise
New York
Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılış seremonisinde yapılacak. 17 Nisan'da yapılacak olan seremonide kazananlar da ilan edilecek. Mayıs ayındaki London Motor Show'da ise gelecek yılın ödül adayları görücüye çıkacak.
Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl 15. kez sahibini bulacak.
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