2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

Her yıl yapılan Yılın Otomobili seçimlerinde 2019 yılının adayları belli oldu. Bu yıl da araçlar 6 kategoriye ayrılmış durumda. Her kategoride 5'er araç yarışırken Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kucaklamak için ise 10 otomobil rekabet edecek.Son iki yıldır Dünyada Yılın Otomobili ödülünde ilkler yaşanıyor. Volvo bu ödülü ilk kez kazanırken Jaguar F-Pace de bu onura layık görülen ilk SUV araç olmuştu.Otomotiv basınının önde gelen 86 isminden oluşan jürinin oluşturduğu listeler ise şu şekilde (alfabetik sıralı olarak):Dünyada Yılın Otomobili Audi E-TronBMW 3 Series Ford Focus Genesis G70Hyundai NexoJaguar I-Pace Mercedes-Benz A-Class Suzuki JimnyVolvo S60/V60Volvo XC40Dünyanın Lüks OtomobiliAudi A7Audi Q8BMW 8 SeriesMercedes-Benz CLS Volkswagen TouaregDünyada Yılın Performans Otomobili Aston Martin VantageBMW M2 CompetitionHyundai Veloster N McLaren 720SMercedes-Benz AMG 4-door CoupeDünyada Yılın Yeşil OtomobiliAudi E-Tron Honda Clarity Plug-In HybridHyundai NexoJaguar I-Pace Kia Niro EVDünyada Yılın Şehir OtomobiliAudi A1Hyundai AH2/ SantroKia SoulSEAT AronaSuzuki JimnyDünyada Yılın Otomobil Tasarımı Citroen C5 AircrossJaguar E-PaceJaguar I-PaceSuzuki JimnyVolvo XC405 Mart'ta yapılacak olan Geneva Motor Show'da finalist otomobillerin sayısı 3'e indirilecek. Büyük final ise New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılış seremonisinde yapılacak. 17 Nisan'da yapılacak olan seremonide kazananlar da ilan edilecek. Mayıs ayındaki London Motor Show'da ise gelecek yılın ödül adayları görücüye çıkacak.Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl 15. kez sahibini bulacak.