2019 Egzoz Muayenesinden Geçebildik Mi?

CARMEDYA.COM - Egzoz muayenesi çoğu araç sahibinin ikinci veya üçüncü plana attığı bir durumdur. Ancak son derece önemli ve yaptırılmadığı takdirde büyük cezası olan bir kontrol.







Bizde aracımızın egzoz muyanesini yaptırmak için Bostancı Sanayi'de yer alan Yüksel Otomotive gitti.







Hangi periyotlar ile yapılıyor?



Binek ve ticari araçlara göre bu durum değişiyor Binek otomobillerde sıfır alındıktan sonra 3 yılın akabinde her iki yılda bir egzoz muayenesi yaptırılması gerek. Ticari araç kullanıyorsanız, her yıl egzoz muayenesi yaptırmanız gerekiyor.



Egzoz muayenesinden geçmek için püf noktalar neler?



İlk olarak aracınızın bakımının tam olması gerekir. Bu önem yaşı büyük otomobillerde daha da artmaktadır. Devamında aracınızın yakıtını iyi yerden almanız gerekiyor. Diğer yandan egzoz sisteminizde herhangi bir problemin olmaması gerekiyor. Egzoz birleşim noktalarında çatlaklar egzoz muayenesinden geçmenizi imkansız hale getirir.



Egzoz muayenesi ne kadar?



Tüm araçlar egzoz muayenesine tabi tutulmaktadır. Bu işlemin ücreti ise 2019 yılı için 65 TL olarak belirlenmiştir.



Cezası büyük!



Muayenenizi yaptırmazsanız büyük cezalar kapıda. Muayenesiz polise yakalandığınızda bin 250 TL para cezasına çarptırılıyorsunuz. Egzoz muayenesine gittiğinizde ise aracınız belirtilen normları taşımıyorsa, ceza iki bin 500 TL' ye yükseliyor.



