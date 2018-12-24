"2019 ekonomi ve bankalar için daha iyi bir yıl olacak"
1 saat önce
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankacılık sektöründe 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi olacak, sektör kredi talebini karşılayabilecek kapasitede.
Akbank
Genel Müdürü Hakan Binbaşgil
, "Bankacılık sektöründe 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi olacak, sektör kredi talebini karşılayabilecek kapasitede." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:58
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