Son Dakika Haberleri: "2019 ekonomi ve bankalar için daha iyi bir yıl olacak"

"2019 ekonomi ve bankalar için daha iyi bir yıl olacak"

1 saat önce

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankacılık sektöründe 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi olacak, sektör kredi talebini karşılayabilecek kapasitede.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankacılık sektöründe 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi olacak, sektör kredi talebini karşılayabilecek kapasitede." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:58 

Hakan Binbaşgil, Akbank, Ekonomi
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