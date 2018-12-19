Son Dakika Haberleri: 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi

2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi

1 saat önce

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Şu anda bankalar 2019'a daha rahat bakıyor.

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Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Şu anda bankalar 2019'a daha rahat bakıyor. Bankalar, 2019'a likidite açısından çok güçlü giriyorlar." dedi.

Utku, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin düzenlediği 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "2019 Yılında Finans Piyasaları" panelinde yaptığı konuşmada, kamuda hızlı karar alma sürecinin yaşandığı bir süreçten geçildiğini, bunun sektöre de faydası olduğunu söyledi.

Utku, "Şu anda bankalar 2019'a daha rahat bakıyor. Bankalar, 2019'a likidite açısından çok güçlü giriyorlar. 2018'in son çeyreği daralma yaşayacağız, 2019'un ilk çeyreğine yansıyacaktır." diye konuştu.

"2019 için yabancıya satış hedefi 10 milyar dolar"

Halk GYO Genel Müdürü ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin de sektör olarak 2019 yılında yabancıya satışa ağırlık vermeleri gerektiğini belirterek, bu yıl itibarıyla yabancıya 6 milyar dolarlık satış yaptıklarını, 2019 için hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Geçen aylar itibarıyla inşaat ruhsat sayısında yüzde 70'e yakın azalma olduğuna işaret eden Yetgin, her kurumun işini yönetmesi gerektiğini kaydetti.

Yetgin, GYODER raporlarında 800 bin konut stokunun bulunduğunu söylediklerini anımsatarak, yurt içi ve yurt dışı satışlar, kredi faiz oranlarının geri gelmesi ve kampanyalarla stokun eritileceğini, frene fazla basmamak gerektiğini, 2020 sonrası arz talep dengesinin tersine dönebileceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:55 Kaynak: AA

Melikşah Utku, Albaraka Türk, Ekonomi, Ekonomi
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