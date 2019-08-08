Son Dakika Haberleri: 2019 En İyi Oyuncu Ödülü Adayı: Eden Hazard
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2019 En İyi Oyuncu Ödülü Adayı: Eden Hazard

1 saat önce

Dünya futbolunun patronu FIFA, 2019 senesinin en iyi futbolcusu için belirlediği 10 aday içinde Eden Hazard'da var.

Dünya futbolunun patronu FIFA, 2019 senesinin en iyi futbolcusu için belirlediği 10 aday içinde Eden Hazard'da var.
Eden Hazard, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55 
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