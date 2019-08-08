2019 En İyi Oyuncu Ödülü Adayı: Eden Hazard
1 saat önce
Dünya futbolunun patronu FIFA, 2019 senesinin en iyi futbolcusu için belirlediği 10 aday içinde Eden Hazard'da var.
Dünya futbolunun patronu FIFA, 2019 senesinin en iyi futbolcusu için belirlediği 10 aday içinde Eden Hazard
'da var.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:55
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