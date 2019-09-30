Son Dakika Haberleri: 2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi!
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2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi!

10 dakika önce

Başkanlığını Asuman Kafaoğlu Büke'nin üstlendiği, , Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on ikincisinin Latife Tekin'e verilmesini kararlaştırdı.

2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi!, System.String[]

Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: 29Eylül 2019 Pazar günü toplanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin'e, toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir.

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2018 komitesinin başkanlığını yürüten Handan İnci'yi uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim Nilüfer Kuyaş olacak.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene'nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15.000 TL'den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu,küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan ve Adalet Ağaoğlu'na verilmişti.

2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü 21 Ekim Pazartesi günü Dada Salon'da yapılacak törenle Latife Tekin'everilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
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