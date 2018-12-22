2019 Erişilebilirlik Yılı Olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, engellilerin istihdam, eğitim, sağlık ve sosyokültürel hayata katılımındaki engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bunun adına da erişilebilirlik diyoruz.

AYŞE YILDIZ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, engellilerin istihdam, eğitim, sağlık ve sosyokültürel hayata katılımındaki engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bunun adına da erişilebilirlik diyoruz. Erişilebilirlik bizim temel hedeflerimizden birisi. Bu konuda 2019'da çok ciddi çalışmalar yapacağız. 2019 erişilebilirlik yılı olacak." dedi.



Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te düzenledikleri "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası"na katılan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere yönelik önemli çalışmalarının olduğunu söyledi.



Son 16 yılda engellilerle ilgili yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Koç, "Özellikle biz engellilik, sağlık, istihdam, erişilebilirlik, eğitim gibi temel konularda büyük çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların tümünü hak eksenli gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Engellilere verilen her şeyin hak temelli olduğuna değinen Koç, bunların sosyal yardım olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.



"Nasıl ki sabah kalktığımızda bir programa, etkinliğe gidiyorken erişimle, asansörle, ulaşımla ilgili herhangi bir endişe yaşamıyorsak, aynı şekilde engellinin de sabah evden kalktığında aynı endişeyi yaşamaması gerekiyor." diyen Koç, bunun için bütün süreçlerin yüzde 100 erişilebilir olması gerektiğini kaydetti.



Erişilebilirliğin sağlanması için geniş kapsamlı çalışmaları olduğuna değinen Koç, şöyle devam etti:



"Engellilerin istihdama katılımı noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Son 10 yılda engellilerin kamuda istihdamını on kat artırmışız. Şimdi de 24 Aralık'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında külliyede 2 bin 504 engellimizin ataması yapılacak. Sevgi evlerinde kalan 3 bin 500 çocuğumuzun da ataması gerçekleştirilecek. Biz engellinin hem istihdama hem eğitime hem sağlığa hem sosyokültürel hayata katılımındaki bizden kaynaklanan engellerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun adına da erişilebilirlik diyoruz."



"Erişilebilirlik bizim temel hedeflerimizden birisi. Bu konuda 2019'da çok ciddi çalışmalar yapacağız. 2019 erişilebilirlik yılı olacak. Erişilebilirlik yılı ilan edilmiş gibi çalışacağız." ifadesi kullanan Koç, burada tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm özel sektöre büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.



Herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret eden Koç, "Engel olmayalım yeter' diyoruz. Çünkü aslında fonksiyon kaybıdır bu. Biz gözlük kullanıyoruz, bizim için de bir fonksiyon kaybıdır. Bir başkasının kulağında işitme kaybı vardır, cihaz takıyordur." değerlendirmesinde bulundu.



Engelliler için uygun ortamlar oluşturmak gerektiğini vurgulayan Koç, engelleri kaldırmak istediklerini anlattı.



Genel Müdür Koç, engellilerin karşılaştıkları engellerin farkında olduklarını, onların çözümü için beraber çalıştıklarını aktardı.

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