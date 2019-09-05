2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol...
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2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, klasman maçları oynayacak. Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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