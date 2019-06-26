2019 FIBA Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi
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Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul'da sergilendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:37 Kaynak: AA
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul
'da sergilendi. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, basketbolun mucidi Dr. James Naismith'in anısına "Naismith FIBA Basketbol Dünya" adı verilen kupanın, Kızkulesi ve Ortaköy Meydanı
'nda basketbolseverlerle buluşturulduğu belirtildi.
Etkinlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı
Menajeri Kerem Tunçeri
ile milli oyuncu Semih Erden
'in de yer aldığı kaydedildi.
Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya
ile mücadele edecek.
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