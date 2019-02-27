Son Dakika Haberleri: 2019 Fıba Dünya Kupası'na Doğru

2019 Fıba Dünya Kupası'na Doğru

1 saat önce

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekiminde seribaşı olacak milli takımlar açıklandı.

2019 Fıba Dünya Kupası'na Doğru, System.String[]
2019 FIBA Dünya Kupası kura çekiminde seribaşı olacak milli takımlar açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası'na katılacak 32 ekibin belli olmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.

Grupların şekilleneceği 16 Mart'taki kura çekimine seribaşı girecek 8 milli takım, bu doğrultuda belirlendi. Buna göre, ev sahibi Çin dışında ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan, çekilişe seribaşı olarak katılacak.

Dünya sıralamasının 17. basamağındaki A Milli Basketbol Takımı'nın rakiplerinin de belli olacağı çekiliş sonucu ekipler, 4'erli 8 gruba ayrılacak.

Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşecek kura çekiminde, eski basketbolcular Kobe Bryant ve Yao Ming ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo da yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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