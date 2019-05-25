Son Dakika Haberleri: 2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

3 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yapacağı maçların saatleri açıklandı.

2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yapacağı maçların saatleri açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek ve 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup, çeyrek final, klasman, final ve üçüncülük maçlarının saatleri belirlendi.
İkinci tur ve yarı final karşılaşmalarının saatleri ise daha sonra duyurulacak.
ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek milli takımın TSİ maç programı şöyle:
1 Eylül Pazar:
11.30 Türkiye-Japonya
3 Eylül Salı:
15.30 ABD-Türkiye
5 Eylül Perşembe:
11.30 Türkiye-Çekya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:21 Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eylül, Spor
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