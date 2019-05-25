2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
3 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yapacağı maçların saatleri açıklandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:21 Kaynak: AA
'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yapacağı maçların saatleri açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde Çin
'de düzenlenecek ve 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda grup, çeyrek final, klasman, final ve üçüncülük maçlarının saatleri belirlendi.
İkinci tur ve yarı final karşılaşmalarının saatleri ise daha sonra duyurulacak. ABD
, Çekya ve Japonya
ile E Grubu'nda mücadele edecek milli takımın TSİ maç programı şöyle: 1 Eylül
Pazar:
11.30 Türkiye-Japonya
3 Eylül Salı:
15.30 ABD-Türkiye
5 Eylül Perşembe:
11.30 Türkiye-Çekya
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