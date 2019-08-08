Son Dakika Haberleri: 2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
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2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

13 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alacak milliler, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.
Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:37 Kaynak: AA
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