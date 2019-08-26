Son Dakika Haberleri: 2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
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2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

43 dakika önce

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, kampın beşinci gününü tek antrenmanla tamamladı.

2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru, System.String[]

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, kampın beşinci gününü tek antrenmanla tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Suzhou kentinde çalışmalarına devam eden milliler, idmanda şut çalıştı.

Suzhou Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Ersan İlyasova çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Atlas Turnuvası ile FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak olan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 11.30'da üçüncülük karşılaşması oynayacak.

A Milli Takım'ın üçüncülük maçındaki rakibi Yunanistan- Dominik Cumhuriyeti yarı final mücadelesinin kaybedeni olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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