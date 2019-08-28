2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
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Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:30 Kaynak: AA
Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu
kadrodan çıkartıldı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
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