Son Dakika Haberleri: 2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
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2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

2 saat önce

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı.

2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru, System.String[]
Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, İbrahim Uğurlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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